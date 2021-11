Tayc (Danse avec les stars 2021) complice avec Fauve Hautot : "C'est un amour"

Dans Danse avec les stars 2021, plusieurs duos sont complices sur le parquet comme Michou et Elsa Blois qui s'amusent des rumeurs ou bien Jordan Mouillerac et Bilal Hassani. Autre duo qui fait rêver les téléspectateurs de TF1 ? Tayc et Fauve Hautot.

Tayc parle de sa relation avec Fauve Hautot

Alors que la compétition se complique suite aux éliminations de Vaimalama Chaves et Lucie Lucas, Tayc est toujours en compétition. Et le chanteur semble s'éclater plus que jamais en compagnie de Fauve Hautot. Dans une interview donnée à Gala, il s'est confié sur leur complicité, expliquant que la danseuse est "un amour" en coulisses.

"On se ressemble beaucoup elle et moi, on s'apprécie beaucoup. Dès qu'on arrive dans la salle de danse pour répéter, je me rends compte que je suis avec une personne qui a tout autant envie d'apprendre que moi et qui a tout autant envie de se donner." explique Tayc. Autre chose qu'il apprécie chez elle ? "Elle ne se repose pas sur ses lauriers et se dépasse à chaque fois. Elle est là autant pour moi, pour elle, que pour nous. Elle pousse vraiment le défi à 100%. Elle se surpasse tout en essayant de faire en sorte que les choses soient différentes, que les tableaux soient lourds" confie-t-il, ajoutant que cette attitude lui "donne une seule envie : déchirer avec elle !"

Il voulait danser avec elle avant l'émission

Pour Tayc, danser avec Fauve Hautot était un peu un rêve : avant même d'accepter l'émission, il voulait l'avoir pour partenaire. Pas étonnant puisque Fauve est l'une des danseuses phares de l'émission et a remporté la compétition avec Emmanuel Moire et Sami El Gueddari. "J'ai toujours voulu Fauve Hautot. Franchement, j'ai été un enfant gâté. On me donnait vraiment ce que j'espérais. Je n'en avais parlé à personne de cette volonté, mis à part à mon équipe." a-t-il expliqué. Pourquoi un tel souhait ? "C'est l'une des danseuses les plus emblématiques de l'émission et une danseuse reconnue de tout le monde. Dans le milieu de la danse, elle est vraiment un pilier. Les gens la regardent comme une référence." confie Tayc qui sera bientôt dans la série Christmas Flow sur Netflix.