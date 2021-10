Danse avec les Stars 2021 : Vaimalama Chaves éliminée, "J'ai donné ce que tout j'avais"

Après Moussa Niang puis Jean-Baptiste Maunier la semaine dernière, c'est donc Vaimalama Chaves qui a quitté Danse avec les Stars 2021 ce vendredi 15 octobre. Pour ce nouveau prime, la Miss et Christian Millette ont dansé un tango argentin et ont obtenu 26 points et un buzz de Chris Marques. Après le face à face, c'est Michou qui a été sauvé par le public tandis que les jurés ont préféré garder Lucie Lucas et Gérémy Crédeville.

Vaimalama Chaves réagit à son départ de DALS

Quelques heures après la diffusion de son départ de Danse avec les Stars 2021, prime qui a aussi été marqué par l'hommage d'Aurélie Pons à son père décédé, Vaimalama Chaves s'est exprimée sur son élimination sur son compte Instagram. L'occasion pour Miss France 2019 de revenir sur son parcours. "Une expérience riche en émotions, en passion, en sensations, apprentissage, remise en question, tellement de belles choses de vécues et partagées avec une seule personne @cmillettedancer" a écrit la reine de beauté qui a rejoint le casting de DALS à la dernière minute.