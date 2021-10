Danse avec les stars 2021 : Moussa Niang éliminé, Bilal Hassani encore éblouissant

Moussa Niang et Coralie Licata ont reçu un énorme soutien de la part des internautes, qui étaient déçus de les voir quitter Danse avec les stars 2021. "Trop déçus de son départ", "Je suis deg pour Moussa Niang et Coralie Licata qui méritaient pas de partir si tôt", "Mais noooon ! C'était très bien Moussa progression de fou", "Bravo Moussa et Coralie pour leur aventure" ou encore "Un grand bravo à Moussa et Coralie qui ont été géniaux" ont-ils notamment commenté, des messages que Moussa a partagé dans sa story Instagram.

Bilal Hassani encore une fois au top dans Danse avec les stars 2021

Et encore une fois, Bilal Hassani a épaté le jury et les téléspectateurs ! Après leur contemporain incroyable du premier prime de Danse avec les stars 2021, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ont dansé un jive endiablé. Une danse ouf, sur la chanson Faith chantée par Stevie Wonder et Ariana Grande. A cette occasion, le chanteur qui avait participé à l'Eurovision et star de YouTube et des réseaux portait une superbe robe à paillettes et une perruque canon.

Sur Twitter, les réactions ont été nombreuses pour féliciter Bilal Hassani sur ses talents de danseur. "Bilal Hassani danse vraiment trop bien je suis choqué", "Juste incroyable la danse de Bilal", "Bilal a gagné il a fait la meilleure danse de la soirée" ou encore "Il gère vraiment trop bien la danse lui" ont-ils notamment tweeté, bluffés par sa prestation.