Danse avec les stars 2021 : Lââm déjà éliminée, Bilal Hassani impressionne, récap des 1ers duos

Bilal Hassani bluffant dans Danse avec les stars 2021

La compétition Danse avec les stars 2021 est (enfin) lancée ! Avant de découvrir la suite du casting sur le parquet de l'émission de TF1, les téléspectateurs ont assisté aux premières prestations de Lucie Lucas, Jean-Baptiste Maunier, Lââm, Wejdene, Bilal Hassani et Moussa Niang avec leurs partenaires lors du prime 1. Si Moussa, Wejdene et Lââm n'ont pas vraiment convaincu les membres du jury, Bilal Hassani, lui, a bluffé tout le monde avec sa danse contemporaine sur Courage to Change de Sia. Il a aussi impressionné de par son courage de casser les codes et de former le premier duo masculin de Danse avec les stars avec Jordan Mouillerac et en France.

La suite de l'aventure s'annonce prometteuse pour le chanteur/YouTubeur, d'autant plus qu'il est le premier à avoir remporté les 4 buzz de Denitsa Ikonomova, Chris Marques, François Alu et Jean-Paul Gaultier. Les 4 buzz signifient que Bilal Hassani est immunisé et donc directement qualifié pour le troisième prime. Il a ainsi échappé au face à face contrairement à Lââm et Maxime Dereymez qui eux étaient sûrs d'y aller à cause de leur dernière place au classement.

"Je pensais que j'allais faire un prime de plus"

Ils ont ainsi affronté Wejdene & Samuel Texier et Moussa Niang (Koh Lanta) & Coralie Licata, la femme de Christophe Licata, avant d'être éliminés par le public. Lââm est donc la première candidate éliminée de Danse avec les stars 2021. En tout cas, Bilal Hassani est déjà vu comme le favori de cette saison. Les internautes ont eux aussi été bluffés par sa prestation, "n'en déplaise à Matthieu Delormeau" ont posté certains pour rebondir aux propos chocs du chroniqueur de TPMP.