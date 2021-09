Matthieu Delormeau : ses propos sur Bilal Hassani et les "gays caricaturaux" choquent Twitter

Les gays efféminés boycottés par la télé ?

Jarry - l'animateur de Games of Talents sur TF1, a récemment profité de son passage sur RTL dans l'émission On refait la télé pour tacler le monde de la télévision. En cause ? Selon lui, les producteurs ne seraient pas toujours ouvert vis-à-vis de l'homosexualité et seraient les premiers à vouloir brider les talents.

"C'est vrai, au départ on me disait : 'Fais attention, t'es très efféminé, tu sais, il ne faut pas faire peur à la ménagère'", confessait-il ainsi, avant d'ajouter qu'il avait déjà eu le droit à des remarques choquantes, "Si tu es trop efféminé, c'est un peu gênant. Il faut que tu sois un PD raisonnable, qui ne fasse pas trop de bruit et qui ne crie pas trop fort".

Le coup de gueule de Matthieu Delormeau

Une déclaration qui a beaucoup fait réagir, au point de lancer un débat dans Touche pas à mon poste ce lundi 6 septembre 2021, et qui a provoqué la colère de Matthieu Delormeau. De retour sur le plateau de la cultissime émission de C8 depuis la rentrée, l'ex-animateur culte de NRJ12 n'a en effet pas caché son mécontentement face aux propos de l'humoriste. La raison ? Il estime à l'inverse que la télévision fait tout pour cacher les gays qui ne seraient pas efféminés.

"Ca fait 20 ans que la télévision montre des homosexuels totalement caricaturaux, a-t-il ainsi déclaré, véritablement énervé, La télévision met toujours des gays extrêmement caricaturaux, totalement 'folles'". Puis, bien lancé sur le sujet, Matthieu Delormeau a finalement tourné sa frustration en direction de Bilal Hassani, nouvelle recrue de Danse avec les stars.

"Je ne me reconnais pas dans ce style de gays"

"Ca fait 12 ans qu'on demande à Danse avec les stars que deux garçons dansent ensemble et quand deux garçons dansent ensemble, qui danse ? C'est Bilal Hassani, a déploré le chroniqueur. Et s'il a assuré, "J'ai rien contre Bilal Hassani", il n'a cependant pas hésité à pointer du doigt son style "Mais pardon, un mec qui a une perruque et des faux cils, je ne me reconnais pas dans ce style de gays."

Puis, un peu plus loin, Matthieu Delormeau en a rajouté une couche en affirmant, "Est-ce qu'il faut que les gens, quand ils regardent la télévision, se disent 'Tiens, je reconnais le gay'. Parce que si le gay est normal, on ne sait pas qu'il est gay. Alors il faut qu'il casse du poignet, qu'il ait les cheveux comme ça..."

Le chroniqueur accusé d'homophobie

Un avis loin d'être partagé par Cyril Hanouna, "Chacun a son style. Il a choisi d'avoir ce style, je l'accepte et je l'adore comme ça", mais également des internautes. Sur Twitter, le chroniqueur s'est en effet retrouvé au centre d'un véritable badbuzz, accusé d'homophobie. "Efféminé, pas efféminé, viril, pas viril, nia nia nia mais laissez les gens vivre, être ce qu'ils sont, peut-on ainsi lire. Bilal est pas là pour représenter les gays, il est là pour représenter sa propre personne. Chacun est authentique sur cette terre".

Surtout, selon les téléspectateurs, en plus de raviver des tensions envers la communauté LGBTQ+, les remarques de Matthieu Delormeau pourraient être dangereuses envers l'artiste, "La prise de position de Delormeau, un homme blanc de presque 50 piges on rappelle, envers Bilal Hassani n'est pas seulement homophobe elle est aussi irresponsable. C'est lancer une campagne de bullying envers un jeune homo racisé auprès de ses 2M de followers".