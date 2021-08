Bilal Hassani confirme sa participation à Danse avec les stars 2021 : "Je vais tout donner"

Bilal Hassani affrontera donc Lola Dubini, qui se prépare déjà avec un l'aide d'un coach, Wejdene, Lucie Lucas (Clem), Lââm, Moussa (Koh Lanta), Tayc, Gérémy Crédeville (En Famille) et Jean-Baptiste Maunier dans Danse avec les stars 2021. Tous les candidats seront évalués par Chris Marques, Denitsa Ikonomova, Jean-Paul Gaultier et François Alu, danseur à l'Opéra de Paris. On ne connaît pas encore le nom de leur partenaire, mais il se murmure qu'un duo 100% masculin serait prévu au programme. Les internautes pensent en effet que Bilal Hassani dansera avec un homme.

De retour avec Baby, un nouveau single

En plus de cette grande nouvelle, l'influenceur a dévoilé Baby, son tout nouveau single chanté en français et en anglais. Bilal Hassani, en couple avec son chéri Cassem, y met, une nouvelle fois, en avant son côté romantique : "Baby, dis-moi que tu m'aimes et qu'tu le pensais / Que la nuit tu ne peux pas m'oublier / Promets le moi, ne dis pas non / Oh non oh / Baby, ne perds pas de temps, viens me retrouver / J'peux voir dans tes yeux que t'aimes le danger."