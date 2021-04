Bilal Hassani en couple : il présente son petit ami, Cassem ❤️

Bilal Hassani en couple, il officialise

Il y a quelques jours, Bilal Hassani a posté un message Instagram qui a pas mal intrigué ses abonnés : "All I need in this life of sin, is me and my boyfriend" ("tout ce dont j'ai besoin dans cette vie remplie de pêchés, c'est moi et mon petit ami", en français)." Le chanteur/YouTubeur serait-il en couple ? Eh bien oui ! C'est ce mercredi 21 avril qu'il a officialisé sa relation avec son petit ami, Cassem : "C'est officiel , we are dating. Nous pourrions le cacher mais je me sens à l'aise sur les réseaux (et surtout avec vous) pour en parler publiquement."

"Cassem et moi, c'est une histoire née il y a peu de temps , mais nous sommes très heureux. I hope you are all happy for me , cause I sincerely am", ajoute Bilal Hassani, engagé dans le combat contre le harcèlement. Son chéri a lui aussi posté une jolie photo d'eux en amoureux sur le réseau social.