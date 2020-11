Bilal Hassani en interview : "J'avais envie de faire un cri de guerre pour les harcelés"

Malgré le reconfinement, Bilal Hassani a quand même pu sortir son deuxième album "Contre soirée" le vendredi 6 novembre 2020 ! Un deuxième disque dans lequel le chanteur, devenu célèbre sur YouTube, aborde les thèmes du harcèlement scolaire et de l'acceptation de soi à travers des titres comme Tom, Fais le vide, Dead Bae, Contrôle et Papa maman, mais avec lequel il surprend aussi puisqu'il a collaboré avec Zahia et le journaliste et documentariste, Loïc Prigent.

Bilal Hassani nous parle de son album "Contre soirée"

Pour la promo de l'opus "Contre soirée", PRBK a eu l'occasion de rencontrer Bilal Hassani afin d'en savoir plus sur son nouveau projet, un an après "Kingdom" : "J'ai pensé cet album comme un film qu'on écoute. Je voulais vraiment que la première séquence soit marquante pour les oreilles. Zahia c'est marquant. Je voulais vraiment que les personnes s'embarquent dans l'aventure de la contre soirée (...) Il est fait pour faire la tête dans sa tête en réalité. Mon rêve ultime est qu'une mère de famille, qui a genre 40 ans, se mette l'album toute seule en rentrant chez elle", nous a-t-il notamment confié.

L'interprète de Roi nous a aussi parlé du message derrière le morceau Tom consacré au harcèlement scolaire : "Il y a beaucoup trop de personnes qui m'ont parlé de leur histoire avec le harcèlement scolaire. Ca m'a trop fait mal et je me suis dit qu'il fallait faire une chance pour eux, qui vivent ce fléau du harcèlement scolaire que j'ai vécu moi aussi. Là ce que j'avais envie de faire, c'était plus un cri de guerre pour les harcelés. Je voulais parler à ceux qui sont mis de côté."

"Je suis allé voir Zahia pour lui demander"

Dans la suite de son interview avec PRBK, Bilal Hassani raconte comment est né son feat avec Zahia Dehar : "J'étais en studio avec une de mes meilleures potes pour enregistrer la démo de la chanson et elle me dit 'tu veux que je le fasse comment ?'. Je lui ai répondu de faire un peu comme Zahia et à partir de là, je suis allé la voir pour lui demander. Elle m'a invité à diner dans un resto et je lui ai parlé de mon idée. Elle m'a dit oui et on l'a fait."

Propos recueillis par Julien Gonçalves. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer Purebreak.com