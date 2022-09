"C'était un viol" : Bilal Hassani agressé sexuellement en 2019, il se confie sur ce traumatisme qui le "hante"

Bilal Hassani victime de viol avec "une personne de mon cercle, quelqu'un à qui je faisais confiance"

C'est avec émotion que Bilal Hassani a révélé pour la première fois avoir été victime de viol en 2019. Une confidence faite lors d'une interview avec Audrey Crespo-Mara pour le portrait de la semaine, dans Sept à Huit, diffusé ce dimanche 11 septembre 2022 sur TF1.

Le juré de Danse avec les stars 2022 (il fait partie du jury de la saison 12 de DALS avec Chris Marques, François Alu et Marie-Agnès Gillot) a dévoilé : "C'est quelque chose qui me hante depuis l'année où ça s'est passé, c'était en 2019. Une personne de mon cercle, quelqu'un à qui je faisais confiance ; on est partis en soirée. Je suis rentré de cette soirée avec lui. J'avais bu, du coup, deux, trois verres".

"Mais je ne ressentais pas ce qu'on ressent quand on boit deux, trois verres. J'étais clairement sous l'influence d'une substance que je n'avais pas voulu prendre" a continué d'expliquer l'artiste qui a représenté la France au concours Eurovision, sous-entendant donc qu'il aurait été drogué, "et j'ai commencé à avoir des black-out, des moments où je n'avais plus la mémoire. Et je me réveillais, et se passait ce qui peut se traduire par une agression sexuelle. C'était un viol".