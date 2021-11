Bilal Hassani (Danse avec les stars 2021) célibataire : il annonce sa rupture avec Cassem

En avril dernier, Bilal Hassani profitait de ses réseaux sociaux pour partager son bonheur et ainsi présenter Cassem, son compagnon. Malheureusement, comme vient de le confier le chanteur - que l'on retrouvera ce vendredi 26 novembre 2021 en finale de Danse avec les stars, cette belle histoire d'amour est aujourd'hui terminée.

Bilal Hassani célibataire, il confirme sa rupture

"Nous ne sommes plus ensemble. Mais tout va très bien, et je ne lui souhaite que des bonnes choses", a notamment confessé le chanteur à l'occasion d'une interview accordée à Têtu. Une confirmation officielle après plusieurs semaines de rumeur et une situation qui ne serait en rien une surprise.

L'interprète de la chanson Lights Off l'a en effet précisé, la progression constante de sa jeune carrière est encore une chose difficile à appréhender pour lui. Alors que l'artiste est de plus en plus demandé (entre sa participation à DALS, son passage dans True Story, son podcast La Fabuleuse, ou encore la musique, son année 2021 a été chargée), il s'avoue un peu perdu quand il s'agit de gérer son agenda, "Combiner ma carrière et l'investissement que demande une relation de couple, c'est quelque chose que je dois encore apprendre à gérer". De fait, il l'a assuré, il prendra "une bonne pause" en début d'année 2022 afin de se ressourcer et tenter de prendre du recul sur sa vie et ses envies.

L'avantage pour Bilal, c'est que là où Tayc et Fauve Hautot se retrouvent au centre de rumeurs de couple et où Michou passe son temps à draguer Elsa Bois, il est aujourd'hui parfaitement concentré sur la finale de Danse avec les stars pour soulever le trophée avec Jordan Mouillerac.