True Story : une saison 2 sur Amazon Prime Video avec Lena Situations, Natoo et Bilal Hassani

C'est confirmé, True Story - le divertissement aussi déjanté qu'improbable d'Amazon Prime Video, aura le droit à une saison 2. Et pour l'occasion, la plateforme de streaming l'a annoncé, c'est une nouvelle bande de Youtubeurs / Influenceurs qui sera chargée d'animer ce programme.

Des anecdotes de stars encore plus folles

Ainsi, exit les Cyprien, Norman, Ludovik, Mcfly & Carlito présents en saison 1, cette nouvelle édition sera cette fois-ci portée par Lena Situations, Bilal Hassani, Emy Ltr, Gaelle Garcia Diaz, Fatou Guinea et Natoo. Côté concept en revanche, aucun changement n'est à attendre.

Comme l'an passé, chaque épisode verra donc un duo inédit composé de deux membres de cette petite troupe écouter une "histoire étonnante, surprenante, drôle et - surtout - vraie, qui n'a encore jamais été révélée au grand public" racontée et vécue par une célébrité. Puis, le binôme en question aura pour mission de redonner vie à cette histoire à travers "des pastilles fictionnées en y ajoutant la touche créative et humoristique qui leur est propre".

Et cette année encore, on peut s'attendre à du très lourd. La raison ? True Story va une nouvelle fois nous gâter avec une sélection de stars de très haute qualité. Au programme ? Isabelle Adjani, Julien Doré, Teddy Riner, Pierre Niney, Adèle Exarchopoulos et Tony Parker. Des profils totalement différents les uns des autres avec des expériences et univers opposés, ce qui nous laisse déjà espérer des anecdotes cultes et mémorables !

Aucune date de diffusion n'a encore été révélée, mais on a hâte.