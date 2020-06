Cyprien, Natoo, McFly, Carlito, Norman et Ludovik réunis dans la série "True Story" sur Amazon

Après avoir diffusé le film de Norman, après avoir produit "La Grande Classe" avec Ludovik et Jérôme Niel, Netflix dévoilait en janvier 2020 Jusqu'à l'aube, une série qui vacille entre humour et épouvante dans laquelle on retrouvait Natoo, Lola Dubini, le duo Mcfly et Carlito, Jhon Rachid ou encore Monsieur Poulpe. C'est aujourd'hui au tour d'Amazon Prime Video de miser sur les vidéastes !

Natoo, Cyprien, Norman, Ludovik, Mcfly & Carlito dans la série "True Story"

La plateforme s'apprête à dévoiler le 26 juin prochain sa nouvelle série humoristique Amazon Original True Story, composée de 6 épisodes, à laquelle ont participé les youtubeurs Natoo, Cyprien, Norman, Ludovik, Mcfly & Carlito. Le concept : "ils vont donner la parole à des célébrités venues leur raconter une histoire étonnante, surprenante, drôle et - surtout - vraie, qui n'a encore jamais été révélée au grand public. Mais surtout, ils vont redonner vie à ces histoires en les réinterprétant et en y ajoutant la touche créative et humoristique qui leur est propre." Parmi les guests, on retrouvera Jonathan Cohen, Antoine de Caunes et José Garcia, Julie Gayet, Olivier et Géraldine Nakache, Fianso ou encore Zahia Dehar.

Amazon veut continuer à "investir dans la production française"

"Ce format est drôle et surprenant, et nous pensons que le public de Prime Video sera très heureux de découvrir ces stars d'Internet dans ce nouveau rôle.", a déclaré Georgia Brown, Directrice des Amazon Originals en Europe, qui souligne la volonté d'Amazon de privilégier les programmes français. "Nous continuons à investir dans la production française pour nos spectateurs de Prime Video en France et partout dans le monde. Cette série est la dernière production française à arriver sur Prime Video parmi une liste de productions réalisées avec des talents français exceptionnels, que nous avons annoncée plus tôt cette année, dont Voltaire, Mixte, Opérations Totems et The Missing One." On notera également l'émission Love Island, animée par Nabilla Benattia.