Fauve Hautot (Danse avec les stars 2021) en couple avec Tayc ? "Tout cela me dépasse un peu"

Ce vendredi 19 novembre 2021, Tayc et Fauve Hautot se sont qualifiés pour la finale de Danse avec les stars. Une performance logique au regard du talent du duo, mais également de leur complicité. En effet, à l'instar de Michou et Elsa Bois qui sont plus proches que jamais, le chanteur et la danseuse partagent une réelle connexion sur et en-dehors des parquets.

Fauve Hautot et Tayc en couple ?

Faut-il y voir le signe que tous les deux vivent une histoire d'amour dans le plus grand des secrets quand les caméras ne sont pas braquées sur eux ? C'est justement ce qu'a tenté de savoir Téléstar à l'occasion d'une interview avec Fauve Hautot. Réponse de l'intéressée ? "Les gens parlent, tant mieux pour eux. Je sais qui je suis, je sais où je suis et je suis si calme dans ma vie que tout cela me dépasse un peu". Hum...

Cependant, consciente que cette réponse quelque peu floue pourrait à nouveau entretenir les rumeurs, la danseuse a finalement souhaité approfondir le fond de sa pensée. De fait, elle a tenu à le préciser un peu plus loin, les internautes ont simplement une grande imagination, "Ça me fait assez marrer d'ailleurs, que l'on me dise excédée par lui et peu de temps après que l'on nous soupçonne d'être en couple. L'amitié homme-femme, ça existe !"

Oui, si jamais Tayc espérait quelque chose, il vient malgré lui d'entrer dans la friendzone.