Aurélie Pons (Danse avec les stars 2021) éliminée, la star de Ici tout commence déçue ? Elle réagit

Tayc impressionne encore tout le monde

Ce vendredi 19 novembre 2021 était marqué par la demi-finale de l'émission Danse avec les stars sur TF1. Une étape très importante dans cette aventure, marquée une nouvelle fois par des prestations incroyables de la part des quatre derniers duos encore en lice.

Au programme ? A l'issue de la première manche, c'est le couple Tayc et Fauve Hautot qui s'est directement qualifié pour la finale - qui sera diffusée le 26 novembre 2021, grâce à une magnifique danse contemporaine sur N'insiste pas de Camille Lellouche. Avec trois 9/10 et un 10/10 de la part de Denitsa Ikonomova, le chanteur a une nouvelle fois su bluffer tout le monde et a déjà mis la pression sur ses concurrents de la semaine prochaine.

Michou et Bilal Hassani qualifiés pour la finale

Puis, à l'occasion de la seconde manche qui a vu les trois duos restants s'affronter, c'est - sans surprise - Bilal Hassani et Jordan Mouillerac qui ont su valider leur ticket pour la finale. Avec un très bel American Smooth sur un remix de Creep de Radiohead, l'ex-candidat de l'Eurovision a une nouvelle fois fait parler son talent et son émotion lors d'une prestation parfaitement maîtrisée qui lui a permis de décrocher un 10/10 de la part de Jean-Paul Gaultier.

Enfin, là encore sans grande surprise, ce sont les couples Michou et Elsa Bois ainsi que Aurélie Pons et Adrien Caby qui se sont retrouvés lors de l'épreuve du Face à Face afin d'obtenir le dernier billet pour la finale sur un Paso Doble. Boosté par son 10/10 obtenu précédemment, Michou a une nouvelle fois tout donné pour convaincre le public de continuer à voter pour lui, ce qui a évidemment fonctionné. Comme on pouvait s'y attendre, c'est la star de la série Ici tout commence qui a donc été éliminée. Un coup dur pour les fans de la fiction quotidienne, qui venaient déjà d'apprendre le départ de Clément Rémiens de l'univers de Demain nous appartient.

Aurélie Pons éliminée mais fière de son parcours

Une élimination décevante pour la comédienne ? Pas du tout. "Je suis très fière de nous et j'ai pas honte de le dire, je suis fière de moi aussi, a-t-elle au contraire déclaré avec un grand sourire au micro de TF1. Avec toutes ces chutes, je suis fière de notre parcours. On n'a pas abandonné, on a toujours bossé et finalement on est allés jusqu'en demi-finale, ce qui est quand même allés très loin dans l'aventure. Donc c'est fou".

Aurélie Pons l'a ensuite précisé, alors même qu'elle devait enchaîner quotidiennement les tournages de sa série et les répétitions pour l'émission, elle ne garde que des bons souvenirs de son passage dans DALS, "C'est vrai qu'on a quand même bien rigolé. C'était des beaux moments, pendant quand même presque trois mois ensemble et on s'est pas trop tapés dessus (rires)."