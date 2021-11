Ici tout commence : Clément Rémiens quitte la série de TF1, fin définitive pour Maxime et Salomé

Ici tout commence : Clément Rémiens (en interview pour PRBK dans la vidéo) quitte la série de TF1 : "J’ai décidé d’arrêter"

C'est l'annonce choc de cette fin de semaine. Alors que Maxime Delcourt-Bertrand est présent sur nos écrans depuis désormais 4 ans à travers Demain nous appartient et Ici tout commence, Clément Rémiens - son interprète, vient d'annoncer son envie de quitter les deux séries cultes de TF1. Et à en croire ses propos, son départ marquera la fin définitive de l'histoire entre son personnage et Salomé.