Clément Rémiens (Ici tout commence) déçu par son perso Maxime ? "J'aurais aimé plus de caractère"

Ici tout commence : Clément Rémiens (en interview pour PRBK dans la vidéo) s'est dit déçu de son perso Maxime

Dans Ici tout commence sur TF1, Clément Rémiens incarne Maxime. Mais l'acteur est déçu par son personnage, qu'il trouve trop "lisse". Il aurait aimé que son perso ait "plus de caractère". C'est même lui qui a demandé aux scénaristes de le rendre moins gendre idéal, avec la tromperie et le triangle amoureux entre Maxime, Salomé et Ambre.