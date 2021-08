Ici tout commence : Maxime infidèle à Salomé, triangle amoureux... Clément Remiens balance

Maxime va tromper Salomé avec... Ambre !

Alors que la rentrée de Demain nous appartient s'annonce chargée, entre l'arrivée de nouveaux acteurs et des départs (pas définitifs pour tous), celle d'Ici tout commence promet une intrigue qui risque de ne pas du tout plaire aux téléspectateurs. Pourquoi ? Parce que les scénaristes vont oser toucher au couple parfait de Salomé (Aurélie Pons, qui va participer à Danse avec les stars 11) et Maxime. "Une espèce de triangle amoureux va naître avec Ambre. Et Maxime va tromper Salomé", révèle Clément Remiens à Allociné. Le fait de mettre en avant l'attirance d'Ambre pour Maxime n'était donc pas un hasard.

"On va voir pendant quelques temps un Maxime un peu plus caractériel. Et ensuite il faudra le tenir, c'est ce sur quoi je travaille, car tout ça a déjà été tourné. Il va falloir se battre pour qu'il soit plus intense et plus physique sur la durée", confie ensuite l'acteur. Et aussi pour faire aimer aux téléspectateurs cette nouvelle version de Maxime Delcourt.

"C'est une demande de ma part de salir le personnage de Maxime"

Ce changement est en réalité un choix de Clément Remiens, les scénaristes d'Ici tout commence n'y sont donc pour rien : "C'est une demande de ma part de salir le personnage de Maxime. Mais même bien plus que le salir. J'ai envie qu'il prenne du relief. Qu'il soit plus intense, plus physique. Pour l'instant, Maxime s'est pas mal occupé de tout le monde, c'est la base du personnage, on ne va pas lui retirer ça, c'est quelqu'un de foncièrement gentil. Un genre idéal, effectivement (rires)."

L'ex-star de Demain nous appartient ajoute : "Lorsque je passe parmi les équipes de tournage, j'entends souvent parler de Maxime comme étant le "grand sage de la montagne", Caliméro, ou le gendre idéal. Ça me fait sourire, mais il faut intensifier ça. Ça fait bientôt un an sur Ici tout commence, donc le moment est venu de faire évoluer Maxime."