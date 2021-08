Aurélie Pons (Ici tout commence) confirme sa participation à Danse avec les stars 2021 !

Aurélie Pons dans Danse avec les stars 2021

Après un an d'absence, l'émission Danse avec les stars revient bientôt sur TF1 avec une saison 11 pleine de nouveautés. A commencer par l'arrivée de Denitsa Ikonomova, Jean-Paul Gaultier et François Alu dans le jury. La femme de Christophe Licata, Coralie Licata, rejoint elle aussi le programme, mais en tant que danseuse. Côté casting, la liste commence à se compléter, d'autant plus que la chaîne a officialisé un nouveau nom pour la compétition. Lequel ? Celui d'Aurélie Pons d'Ici tout commence.

C'est donc au tour de l'actrice de fouler le parquet de Danse avec les stars 2021, après ses partenaires d'Ici tout commence, Clément Remiens (gagnant saison 9), Agustin Galiana (gagnant saison 8), Azize Diabaté (saison 10) et Terence Telle (Danse avec les stars 9).

"Tous m'ont dit en être ressortis changés, grandis, reconnaissants, même si apparemment, c'est très dur aussi, sans que j'imagine y participer un jour", explique Aurélie Pons à Gala avant de confier qu'elle a accepté de participer à l'émission suite à un échange avec sa grand-mère de 94 ans : "Elle adorait ça. Alors je me suis lancée."