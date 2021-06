Demain nous appartient : Clémentine morte, Clément Remiens se confie sur la réaction de Maxime

La mort de Clémentine n'est pas vraiment une surprise puisque Linda Hardy a annoncé son départ définitif de Demain nous appartient il y a quelques mois : "C'est la volonté des auteurs, qui étaient, peut-être, à court d'idées concernant Clémentine", a expliqué l'actrice en interview avec Télé 7 Jours. Les téléspectateurs étaient donc préparés, mais cela n'en a pas empêché certains de verser leur petite larme face à la confirmation du décès de la prof de sport. Ces derniers attendent maintenant l'arrestation de Sacha (Renaud Roussel), le meurtrier de Clémentine, Vinciane et Julie.

"Maxime va être impacté, mais légèrement"

Un hommage au personnage de Linda Hardy sera rendu par les élèves du lycée dans lequel il travaillait. Chloé (Ingrid Chauvin), elle, aura la charge d'annoncer la terrible nouvelle à son fils Maxime, qui a vécu une relation amoureuse avec Clémentine lorsqu'il était encore mineur.

Quelle sera sa réaction ? "Maxime ne revient pas dans Demain nous appartient, c'est juste un coup de fil qui va être passé pour cette annonce là. Il va discuter tranquillement avec sa mère de cette situation parce qu'évidemment, ça touche Maxime. Il a quand même passé un an de sa vie avec Clémentine donc oui il va être impacté mais légèrement. Il est trop occupé avec sa Salomé", explique Clément Remiens à Télé Loisirs. Maxime, présent dans Ici tout commence désormais, ne sera donc pas affecté plus que ça par la mort de son ex dans Demain nous appartient. Surprenant non ?