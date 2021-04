Demain nous appartient : Linda Hardy quitte la série, elle dévoile les raisons de son départ

Dans Demain nous appartient, les couples sont toujours mis à rude épreuve. Clémentine et Sacha en sont d'ailleurs le parfait exemple en ce moment : ensemble depuis seulement quelques mois, ils sont déjà au bord de la rupture. L'ex de Maxime Delcourt a notamment découvert que son compagnon mène une double vie : "C'est un personnage extrêmement noir, complexe, qui ment beaucoup à ses enfants, à Clémentine, et cela, depuis le début. Ils vont se disputer violemment et la situation va dégénérer", explique Linda Hardy en interview avec Télé 7 Jours.

"Cette fois, c'est définitif", Linda Hardy annonce son départ

Un drame peut-il se produire ? Les confidences de l'actrice laissent penser que cette hypothèse est possible puisque son personnage va disparaître. Eh oui, Linda Hardy quitte Demain nous appartient... contre sa volonté : "Je quitte la série, même si je n'aime pas employer ce terme, car je ne l'ai pas décidé. Les circonstances actuelles sont compliquées pour tout le monde, et je ne veux pas passer pour l'actrice qui est bien dans son job, mais qui décide de partir quand même. Ce serait très irrespectueux vis-à-vis de tous ceux qui galèrent", confie-t-elle.

L'interprète de Clémentine précise ensuite : "J'ai toujours été habituée à des périodes d'absence, avec ce rôle. Mais cette fois, c'est définitif. C'est la volonté des auteurs, qui étaient, peut-être, à court d'idées concernant Clémentine (...) Bien sûr, je respecte la décision de la production. Ce sont des choix stratégiques, qui répondent à de nouvelles demandes, à des envies de nouveaux personnages... Quand on rentre dans une série comme Demain nous appartient, on sait que l'on n'est pas là pour rester dix ans." Effectivement, ce n'est pas son premier départ, mais jusqu'à présent, elle était toujours revenue dans la série de TF1.

Deux nouveaux acteurs au casting

Pour combler l'absence de Linda Hardy, deux nouveaux acteurs rejoignent le casting de Demain nous appartient. Le premier est connu pour son rôle de Xavier dans Camping Paradis. Il s'agit bien de Patrick Guérineau, qui interprétera de Etienne, le beau-frère de William Daunier (Kamel Belghazi). Le deuxième est un TikTokeur aux 2 millions de followers, Rayane Huber. Il se glissera dans la peau de Dorian Curtis, le fils d'Etienne et le cousin de Sofia (Emma Smet) et Manon (Louvia Bachelier).