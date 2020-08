Demain nous appartient : la date du retour de Linda Hardy (Clémentine) dévoilée !

Linda Hardy de retour dans Demain nous appartient !

Absente depuis septembre 2019, soit depuis l'intrigue avec Victor Brunet (Farouk Bermouga) et Christophe Bourgueil (Boris Terral), Linda Hardy devait revenir dans Demain nous appartient au début ou à la moitié de l'année 2020.

Malheureusement, son retour a été décalé à cause du confinement et du coronavirus, mais rassurez-vous, il n'est pas prévu pour 2021. C'est seulement au moins de juin que l'actrice a pu retrouver la petite bande en tournage à Sète et comme le révèle Allociné, elle réapparaîtra dans la série de TF1 le 27 août ! Plus que deux semaines à tenir !