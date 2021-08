Demain nous appartient : le départ de Juliette Tresanini définitif ? La mise au point de l'actrice

Demain nous appartient : Alexandre Brasseur (Alex) et Anne Caillon (Flore) racontent les coulisses de la série

Alors que Xavier Deluc, Victoria Abril, Emmanuel Moire ou encore Mayeul Durand (The Voice) arrivent bientôt dans Demain nous appartient, sur TF1, certains acteurs phares quittent la série. Lesquels ? Dembo Camilo (Souleymane), Théo Cosset (Arthur), Marie Catrix (Morgane) et Juliette Tresanini (Sandrine). Les internautes sont nombreux à se demander si le départ de Juliette Tresanini est définitif. La réponse a déjà été donnée, mais afin d'être sûre, la YouTubeuse et actrice fait une nouvelle mise au point.