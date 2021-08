Demain nous appartient - Ulysse mort : les fans en colère, les acteurs réagissent

Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur ont eux aussi au décès choc d'Ulysse en interview avec Télé Loisirs : "On ne s'y attendait pas du tout. C'est toujours un choc. Ce n'est pas évident de voir partir quelqu'un de la "famille". Mais on a besoin de ces moments forts et inattendus pour faire perdurer une série quotidienne. La production veut proposer des choses extraordinaires à notre public. Ces changements peuvent déstabiliser", explique l'interprète de Chloé Delcourt.

L'acteur, lui, confie : "C'est toujours important de faire passer de l'émotion et je pense qu'on a réussi avec le départ de ce personnage. En tant qu'homme, je suis toujours peiné de voir des personnes partir, tout comme je suis ravi d'en voir de nouvelles arriver." Parmi les nouvelles personnes, nous découvrirons prochainement Xavier Deluc (Section de recherches), Emmanuel Moire, Victoria Abril, Mayeul Durand (The Voice 8), Jennifer Lauret et Alexandra Varga dans Demain nous appartient.