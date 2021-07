Demain nous appartient : après Honorine Magnier, une autre star de Section de recherches au casting

Après son départ de Section de recherches, au début de la saison 14, Honorine Magnier a très vite rebondi en rejoignant le casting de Demain nous appartient. Elle y joue la soeur de William Daunier (Kamel Belghazi) aux côtés de Patrick Guérineau (Camping Paradis) et le TikTokeur, Rayane Huber. Dans quelques mois, elle ne sera plus la seule actrice de Section de recherches dans DNA : Xavier Deluc rejoint lui aussi la série quotidienne de TF1, après l'annulation de Section de recherches !

Les premières infos sur le rôle de Xavier Deluc dans Demain nous appartient

C'est dans une interview accordée à Télé Star qu'il a annoncé la nouvelle tout en dévoilant des infos sur son personnage Sébastien Perraud. Il s'agit d'un "procureur versaillais, assez carriériste, qui va débarquer à Sète pour comprendre pourquoi sa fille, avocate à l'avenir prometteur, s'est expatriée en Province", confie l'acteur avant d'ajouter : "On n'est pas à l'abri d'explications tumultueuses et de règlements de compte." Sa fille serait-elle Lou, partie travailler à Marseille ?

Xavier Deluc n'en dit pas plus. Il précise quand même que Sébastien est "assez autoritaire en apparence, mais qui, dans le privé, va révéler quelques failles et j'espère un peu d'humour". L'interprète de Martin Bernier devrait commencer le tournage de Demain nous appartient au mois de juillet et arriver sur nos écrans à la rentrée.