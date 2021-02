Section de recherches saison 14 : Honorine Magnier (Rose) dévoile les raisons de son départ

Et encore un nouveau départ dans Section de recherches ! Après Jean-Pascal Lacoste, Manon Azem, Chrystelle Labaude (Un si grand soleil) ou encore Kamel Belghazi (maintenant dans Demain nous appartient), c'est au tour de Honorine Magnier de quitter la série de TF1. Arrivée au cours de la saison 12, l'interprète de Rose Orsini fait ses adieux à la série de TF1, avec une très belle fin, ce jeudi 4 février 2021, mais cette décision vient-elle d'elle ou de la production ?

"Rose n'avait plus vraiment de place et d'intérêt"

Honorine Magnier s'est confiée sur son départ dans une interview accordée à Télé Loisirs : "Ce n'était pas de mon fait. Ce que je comprends, c'est qu'il y avait un besoin de redonner une bouffée d'air à la série et cela devait passer par l'arrivée d'une comédienne peut-être plus âgée que moi, qui allait plus rassembler la ménagère." Comme Fabienne Carat, de retour dans la saison 14 de Section de recherches avec une place plus importante, par exemple ?

L'actrice a ensuite expliqué : "Rose n'avait plus vraiment de place et d'intérêt. Ils n'ont pas su quoi m'écrire pour que mon arche reste intéressante. Et puis, moi je venais d'avoir mon bébé, j'avais envie de me frotter à autre chose. Cela tombait pile au moment où j'allais tourner un film. Finalement, leurs besoins correspondaient aux miens. Et c'était logique que cela s'arrête."

Franck Sémonin réagit au départ de Honorine Magnier

"Je l'ai su en mai alors qu'on tournait en septembre. J'étais très occupée par ma fille et je n'ai pas essayé de changer la donne. J'ai essayé de faire en sorte que mon départ soit joli. Et quand je vois toutes les sorties qu'il y a eu dans Section de recherches, je me dis qu'ils m'ont gâtée. Ils m'ont fait bien mourir (elle rit)", poursuit Honorine Magnier.

Mais comment l'équipe de Section de recherches a-t-elle réagi en apprenant son départ ? Franck Sémonin (Lucas Auriol) s'est confié à ce sujet en interview avec PRBK : "La nouvelle est tombée assez brutalement lorsqu'on a repris le tournage en septembre (2019, ndlr). On n'était pas vraiment au courant. Ce sont les aléas des séries. On fait entrer des personnages, on en fait sortir d'autres. C'est une décision d'écriture. On ne pouvait pas intégrer à la fois Fabienne Carat dans la nouvelle saison, tout en gardant Honorine. C'était compliqué."

L'acteur, vu aussi dans Demain nous appartient, a ajouté: "Le choix était d'offrir une belle sortie à Honorine. Ce fut dans les larmes et dans la douleur, mais cette fin a été bien emmenée par Jean-Pierre Terrin, le réalisateur. Il a fait le choix de tourner la scène de l'assassinat de Rose, le dernier jour de tournage. C'était la dernière séquence, c'était en pleine nuit, on était tous très fatigués. Quand je pleurais, je pleurais vraiment."