Demain nous appartient : le couple de William et Aurore en danger ? Kamel Belghazi répond

Arrivés dans Demain nous appartient il y a un peu plus d'un an maintenant, Aurore (Julie Debazac) et William Daunier (Kamel Belghazi) ont rapidement formé l'un des couples préférés des téléspectateurs de la série de TF1. ces derniers sont d'ailleurs un peu en panique en ce moment parce que le mariage des deux personnages traverse une crise depuis que le médecin est soupçonné d'avoir une liaison avec Charlie (Clémence Lassalas) et de l'avoir violemment agressée.

Kamel Belghazi se confie sur l'avenir du couple de William et Aurore

Même si Aurore est enfin convaincue de l'innocence de son mari, certains fans de Demain nous appartient se demandent si leur histoire peut survivre à l'enquête policière. Alors, le couple est-il en danger ? Kamel Belghazi s'est confié à ce sujet en interview avec Télé Loisirs : "Tous les couples sont en danger. Mais c'est un couple extrêmement solide, qui repose sur de l'amour. Et de la complicité. D'ailleurs, il s'appuie sur la complicité qui nous lie Julie Debazac et moi. Tous les deux, on s'entend très bien."

L'ex-acteur de Section de recherches a ajouté : "On se connaissait peu mais cela a tout de suite fonctionné entre nous. Le soir, à l'hôtel, on bossait ensemble et on parlait beaucoup de la relation que l'on avait l'intention de créer entre nos deux personnages. Nous sommes tombés tout de suite d'accord. C'est ce qui fait qu'il y a une identité propre que l'on ne retrouve pas chez les autres couple de DNA. Quand tu as 4 ou 5 couples déjà dans un feuilleton, il faut faire exister le tien." Pari réussi pour Julie Debazac et Kamel Belghazi !