Demain nous appartient : Emma Smet (Sofia) sur le départ ? Julie Debazac et Kamel Belghazi répondent

Grosse inquiétude pour les fans de Demain nous appartient ! La semaine dernière, TF1 laissait entendre sur ses réseaux sociaux qu'Emma Smet (Sofia) allait quitter la série. En cause, une photo de celle qui interprète Sofia Daunier-Jacob depuis le 1er juillet dernier les larmes aux yeux, avec la légende "Ce n'est qu'un au revoir...". Suite à un extrait publié, les téléspectateurs ont alors pensé que William allait envoyer Sofia en pension et que c'est de cette façon qu'elle ferait ses adieux.

Emma Smet va-t-elle quitter la série ?

La petite fille de Johnny Hallyday va-t-elle quitter la série ? "Pas du tout", nous assure Kamel Belghazi (William Daunier) lors d'une interview accordée à Purebreak. "Je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours en plus, parce que j'ai eu vent de cette rumeur par trois personnes complètement différentes. Du coup, je l'ai appelée pour savoir ce qu'il en était. Elle m'a dit non. Une photo d'elle a été postée en mettant "adieu..." ou je ne sais pas quoi et ça a fait tout un patacaisse. Tout le monde a fait le lien avec le moment où William lui dit qu'il va l'envoyer en pension et pensait qu'elle partait."

Julie Debazac et Kamel Belghazi répondent

Ce que confirme Julie Debazac (Aurore Jacob) : "William lui parle de la pension parce qu'il va mal par rapport à tout ce qu'il se passe mais il lui dit ça spontanément. D'ailleurs, Aurore n'est pas d'accord et ça ne va pas se faire." Elle affirme : "Elle reste dans la série. C'est un démenti". De quoi rassurer les fans, qui s'indignaient déjà de voir la fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday partir.

Propos recueillis par Marion Poulle. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer Purebreak.com.