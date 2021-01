Franck Sémonin (Demain nous appartient) : "L'explication sur la mort de Franck est évidente" (Itw)

Purebreak : Entre Plus belle la vie et Demain nous appartient, vous envisagiez déjà de rejouer dans une série quotidienne ?

Franck Sémonin : Pas du tout. Enfin, oui et non. Ma femme est complètement dingue de Demain nous appartient et Ici tout commence. Elle est très amoureuse du commandant Constant (Franck Monsigny). Du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille tourner là-bas pour mettre les points sur les i. Pas de bol, je ne finis pas très bien (rires). Voilà pour la petite plaisanterie, mais oui, j'avais très envie de refaire de la quotidienne.

Je reviens pour l'explication de la disparition de Franck

Etiez-vous au courant dès le départ de la mort de Franck ?

Oui, j'avais les tenants et les aboutissants. Quand on m'a proposé ce rôle, je voulais avoir le conducteur pour savoir très exactement d'où je partais et comment ça allait se terminer pour pouvoir construire mon personnage. C'est très différent d'être un personnage récurrent au long court qui subit les propositions des auteurs que de venir en guest sur une série avec un rôle très précis où là on a besoin de travailler sur l'évolution de ce personnage. C'est ce qui m'a permis de faire un retournement de personnalité. Je me suis beaucoup investi et beaucoup amusé à tourner ce rôle.

La révélation est-elle évidente ?

Elle est tellement évidente. Il y avait une première proposition pour la fin de Franck Guého, elle ne me plaisait absolument pas. J'ai proposé une autre fin qui a été validée. C'est celle que vous verrez, j'en suis très content.

Vous êtes déçus de n'avoir aucune chance de revenir ?

J'ai essayé plein de trucs, comme de le faire prendre la fuite au lieu le tuer, pour qu'il revienne avec des rôles criminels sans arriver à l'attraper. Les scénaristes ont préféré clore le chapitre Franck Guého de façon à nourrir les enquêtes qui vont arriver par la suite. Comment est-il mort ? Est-ce qu'il s'est suicidé ? Qui l'a tué ? Il y a plein d'explications possibles qu'on va découvrir dans les jours à venir. Je reviens pour l'explication de la disparition de Franck.

"J'ai eu peur que ce personnage nuise à ma carrière"

Ça vous aurait plu de continuer à jouer dans Demain nous appartient ?

Oui car j'aurais aimé faire de la quotidienne en parallèle de Section de recherches. Quand je tourne Section de recherches, je suis off, mais, j'aurais très bien pu rester à dispo pour Demain nous appartient car je suis tout à fait dispo en dehors. Malheureusement, le rôle qui m'a été confié finit tragiquement.

Quelle est votre réaction face aux commentaires des fans ?

Au départ, j'ai eu peur que ce personnage nuise à ma carrière, mais au final, les retours des fans sont vraiment dingues. Ils adorent détester Franck, c'est complètement fou. Les téléspectateurs ne m'en veulent pas, j'ai eu un sacré suivi autour de ce perso.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.