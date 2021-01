Section de Recherches saison 14 : "Fabienne Carat m'a beaucoup surpris", Franck Sémonin se confie

"Il y a beaucoup de conflits entre Lucas et Jeanne"

La saison 14 de Section de Recherches commence sous haute tension, avec une intrigue dramatique et des retrouvailles tendues entre Lucas (Franck Sémonin) et Jeanne Lorieux (Fabienne Carat). Leurs rapports n'étaient déjà pas au beau fixe dans la saison 13, mais là, ils seront tout aussi compliqués comme l'a confié Franck Sémonin en interview avec PRBK : "Jeanne n'a absolument pas les codes pour pouvoir faire de l'investigation opérationnelle. Elle est très bonne en ce qui concerne la théorie, mais en pratique, ça ne marche pas pareil. Il y a beaucoup de conflits entre Lucas et Jeanne."

"Vous allez voir une Fabienne Carat comme vous ne l'avez jamais vue"

En revanche, l'ambiance entre Franck Sémonin et Fabienne Carat est très différente en dehors des caméras de Section de recherches : "On est très amis avec Fabienne. C'était un vrai plaisir de se retrouver. Elle m'a beaucoup surpris car elle a créé un rôle aux antipodes de ce qu'on a pu voir d'elle dans Plus belle la vie avec Samia. On est sur un personnage très froid, très dur, très en réserve et en souffrance. On va découvrir l'histoire de Jeanne durant cette saison 14. Fabienne m'a bluffé plusieurs fois. Vous allez voir une Fabienne Carat comme vous ne l'avez jamais vue", nous a expliqué l'acteur de Demain nous appartient.

Tout comme l'interprète de Lucas, la comédienne, vue dans Recherche appartement ou maison, a elle aussi fait ses adieux à Plus belle la vie. Que pense Franck Sémonin de ce départ ? : "Je n'ai pas d'avis là-dessus. Le seul avis que je peux vous donner c'est le mien. Quand TF1 tape à la porte et te propose un rôle principal avec Xavier Deluc... J'ai lâché Plus belle la vie avec beaucoup de remords. J'y ai laissé beaucoup d'amis là-bas. Je pense que c'est pire pour Fabienne car elle y a passé 15 ans. C'est une part de sa vie qui s'efface. Si je devais penser pour elle, c'est : 'je tourne la page d'une grande histoire d'amour.'"

