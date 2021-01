Recherche appartement ou maison : la recherche "irréelle" de Fabienne Carat et sa soeur pour la 100e

Stéphane Plaza face à Fabienne Carat dans la 100e de Recherche appartement ou maison

100 émissions de Recherche appartement ou maison c'est 5 000 appartements présentés dans l'émission de M6, 100 recherches immobilières ou encore 80 maisons ou appartements achetés (ou loués).

Pour fêter ce joli succès, Stéphane Plaza a eu le droit à une recherche de haut niveau, qui lui a donné quelques "cheveux blancs", avec l'actrice Fabienne Carat et sa soeur, Carole : "La 100e avec une recherche un peu irréelle des soeurs Carat, Fabienne et Carole. Elles ont décidé de choisir un appartement ensemble, mais il fallait deux sorties, deux espaces séparés", a confié l'agent immobilier lors de la conférence de presse pour présenter les nouveautés de Recherche appartement ou maison et Maison à vendre.

Il a ensuite avoué : "Il y a une famille avec un enfant, elle vit célibataire. On peut se poser la question, ça sera un peu le gimmick de comment ça va se passer quand elle va retrouver l'amour. Cette recherche est complètement dingue, mais ça m'intéressait d'avoir 2 soeurs et d'avoir un défi à relever que je n'accepterai plus pour la 100e. Je voulais quelque chose de complètement différent."

"Tout le monde nous a pris pour des fous"

Fabienne Carat et sa soeur Carole se sont exprimées à leur tour sur leur recherche incroyable, qui a commencé un peu par hasard : "J'ai contacté Stéphane pour tout autre chose. Je voulais lui envoyer ma biographie et il m'a dit de passer à l'agence. Ça tombait bien on cherchait appartement avec ma soeur et voilà, il nous a aidées", a confié l'ex-actrice de Plus belle la vie.

"Notre recherche était très compliquée parce qu'on recherchait un grand bien, soit une maison avec un étage pour chacune, un grand appartement, un duplex ou une grande surface où on pouvait chacune notre espace. Recherche de malade et tout le monde nous a pris pour des fous, y compris Stéphane", a-t-elle ajouté avant que Carole précise : "On avait commencé à chercher de notre côté. Notre recherche était particulièrement atypique. On souhaitait vivre ensemble, mais avec nos espaces personnels."

"Ce n'est pas dans mes habitudes de partager ma vie perso"

Fabienne Carat a ensuite expliqué : "Ça a un peu surpris tout le monde que je veuille vivre seule avec une famille. Moi ça ne me paraît pas si bizarre. Soit on le voit d'un côté pathétique, soit rock'n'roll. Je préfère le côté rock'n'roll. Je suis déjà à Paris dans une ville incroyable entourée de tous mes amis. Ça offre aussi de très belles perspectives de vie auxquelles j'aspire, surtout que je viens d'arrêter le tournage de Plus belle la vie. C'était important pour moi de pouvoir profiter de la vie, donc profiter de ma soeur et ma nièce."

"Ce n'est pas dans mes habitudes de partager ma vie perso. Après, il faut dédramatiser un peu et vivre avec son temps. De plus en plus de gens font rentrer les gens dans leur quotidien, leur intimité. Ça fait plaisir au public. Quand Stéphane m'a proposé de participer à l'émission et que ça a amusé ma soeur, on s'est dit pourquoi pas", a conclu la comédienne.

Un petit nouveau dans la famille

Cette 100e émission de Recherche appartement ou maison est aussi l'occasion de réunir certains agents immobiliers de l'émission pour la première fois depuis 2006. Eh oui, Stéphane Plaza, Antoine Blandin, Romain Cartier, Sandra Viricel, Thibault Chanel, Mathieu Beyer, Sophie Bensaid et Matthieu Liboutry, le petit nouveau pour la région de Bordeaux, qui a déjà participé à Chasseurs d'appart sur M6, se sont retrouvés tous ensemble à Paris pour fêter ce bel anniversaire.