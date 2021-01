Plus belle la vie : un retour de Samia déjà prévu ? Fabienne Carat répond

Un départ bâclé pour Samia...

Difficile de ne pas penser que les auteurs de Plus belle la vie ont été pris de court par l'annonce du départ de Fabienne Carat. Au regard de l'évolution de l'intrigue ces dernières semaines et du joli rapprochement entre les deux personnages, il apparait évident que les scénaristes avaient initialement en tête le grand retour du couple Samia/Boher.

Au lieu de cela, les derniers épisodes ont finalement été marqués par des virages à 180° et des twists improbables avec en point d'orgue : la révélation des sentiments de Boher pour Léa (WTF ?!) et la fugue de Samia, blessée par un nouvel échec amoureux, qui abandonne donc sa fille (WTF ?!).

... mais définitif

Une conclusion aussi surprenante que frustrante pour Samia, qui nous interroge forcément : cela signifie-t-il que l'histoire de cette héroïne n'est pas réellement terminée et que la porte à un futur retour pour permettre de véritables retrouvailles avec Boher et Lucie est déjà ouverte ? Malheureusement, la réponse est NON.

Au micro de Télé Star, Fabienne Carat - interrogée sur l'éventualité d'un retour dans la série, a révélé avoir définitivement tiré un trait dessus et tourné la page Plus belle la vie de sa carrière, "Revenir ? Je ne pense pas. Quand je prends une décision, c'est que je suis allée au bout des choses." Bref, si la fin de Samia ne vous satisfait pas, il faudra pourtant faire avec.

Fabienne Carat fait ses adieux

Ce vendredi 8 janvier 2021, la comédienne a par ailleurs profité de son compte Instagram pour officialiser la fin de cette aventure. Après avoir posté un montage photo qui marque ses 15 années passées au Mistral, Fabienne Carat a dévoilé dans un long message, "15 ans et demi dans le personnage de Samia ... un gros bout de vie. Je lui dis aurevoir CE SOIR ce vendredi 8 janvier 2021. Merci merci encore et encore tellement à vous, c'est grâce à votre amour et votre fidélité que j'ai vécu cette aventure aussi longtemps."

Puis, l'actrice n'a logiquement pas oublié de remercier toutes les personnes qu'elle a pu côtoyer toutes ces années, "Merci aux auteurs de m'avoir écrit de si jolies choses, à mes partenaires, aux réalisateurs, aux producteurs, à tous les techniciens, la production, les monteurs, à tous tous pour cette incroyable aventure et on se retrouvera sur de nouvelles c'est certain !!!! Je vous aime".