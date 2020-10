Plus belle la vie : Fabienne Carat quitte la série, gros danger pour Samia ?

C'est un tremblement de terre qui va prochainement frapper le Mistral de Plus belle la vie. Non, les scénaristes ne vont pas mettre en scène une nouvelle catastrophe naturelle à l'écran, mais c'est un personnage historique qui va bientôt quitter la série. Au micro de Télé-Star, Fabienne Carat - l'interprète de Samia depuis 2005, a en effet annoncé son intention de tourner la page.

Un départ inévitable

"J'interprète le personnage de Samia Nassri depuis 2005. Je l'ai beaucoup aimée, on s'est beaucoup apporté, mais, aujourd'hui, je ressens le besoin de grandir seule et de la quitter" a-t-elle ainsi confié au magazine. Elle l'a par la suite ajouté, cette décision qu'elle décrit "comme une évidence", résonnait dans un coin de sa tête depuis le début de l'année.

A l'heure actuelle, aucun détail sur les conditions de départ de Samia n'a encore été dévoilé, mais sa future absence a déjà de quoi inquiéter les fans. Après tout, s'il ne serait pas étonnant de la voir entamer une nouvelle vie ailleurs avec Hadrien, son futur mari, il est également improbable de l'imaginer quitter le Mistral, lieu où vit Lucie, sa fille. De fait, les hypothèses d'une mort choquante ou d'un accident grave qui la plongerait dans le coma ne sont pas forcément à exclure...

Rassurez-vous, ces deux options semblent heureusement peu probables, Fabienne Carat ayant révélé l'an passé, "Si jamais un jour je devais quitter Plus belle la vie, j'espère que mon départ se ferait en douceur, pour les fans". Surtout, on n'imagine pas les auteurs mettre définitivement un terme à ce personnage et son histoire tant Samia est adorée du public. Néanmoins, Plus belle la vie nous a appris une chose depuis ses débuts : rien n'est impossible avec elle. Prudence donc...