Plus belle la vie : mariage en danger pour Samia et Hadrien ?

Retour positif pour Samia

Ce n'est plus qu'une question de jours avant que la diffusion des épisodes inédits de Plus belle la vie ne reprenne enfin sur France 3. A cette occasion, on le sait déjà, ce retour de la série sera marqué par des surprises (un bébé pour Barbara) et des peines de coeur (pas de fiançailles pour Boher). Et du côté de Samia, que réservent les scénaristes ?

A en croire les premières révélations du site pblv-plusbellelavie, son histoire d'amour avec Hadrien sera toujours aussi forte et, bonne nouvelle, le mariage sera même toujours au rendez-vous. Mieux, "Lucie va se dire heureuse pour la cérémonie à venir de sa mère et de son beau-père." Bref, pas de raisons de s'inquiéter pour ce couple. Quoi que...

Un mariage en route, mais...

En attendant la diffusion, France Télévisions vient de mettre en ligne un premier extrait de l'épisode 4051 qui sera diffusé le 29 juin prochain. Or, comme on peut le constater à travers celui-ci, Samia ne sera clairement pas emballée par la préparation du mariage, préférant se consacrer à ses projets personnels. Une situation qui ne devrait pas déranger Hadrien au début mais qui, si le désintérêt manifeste de Samia pour cet événement venait à s'éterniser, pourrait rapidement créer quelques tensions.

Après tout, il ne faut pas grand chose pour qu'une histoire d'amour se termine mal au Mistral et voir Samia ne pas s'intéresser à leur avenir pourrait obliger Hadrien à se poser des questions. Il n'y a qu'à regarder la vidéo pour comprendre que les deux amoureux ne sont pas sur la même longueur d'onde actuellement.