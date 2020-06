Plus belle la vie : bébé, police et nouveau couple... la rentrée sera chargée pour Barbara

C'est officiel, Plus belle la vie effectuera son grand retour sur France 3, avec des épisodes inédits, le 29 juin prochain. Un retour précoce alors que le tournage vient tout juste de reprendre, mais qui enchante déjà les fans. Et si l'on se fie aux premières révélations, leur patience après de longues semaines de privation devrait être récompensée par des histoires toujours aussi folles.

De gros ennuis pour Barbara

Comme le révèle le site pblv-plusbellelavie, même si l'intrigue entourant Pavel ne sera pas tout à fait terminée au retour de la série, les scénaristes en profiteront surtout pour lancer un tout nouvel arc narratif. Et sans grande surprise, celui-ci sera centré autour de Barbara.

Au programme ? L'héroïne incarnée par Léa François va "revenir dans le quartier du Mistral avec de sérieux problèmes". Marquée par son récent voyage durant lequel elle "a frôlé la mort en Inde", Barbara va tout simplement débarquer à Marseille... "avec un bébé dans le bras".

De quoi comprendre que la jeune femme a profité de sa récente absence pour accoucher en secret ? Pas du tout. Le site le précise, il s'agira d'un enfant qu'elle a kidnappé "à ses parents dans le but de le sauver." Pourquoi ? Comment ? Difficile à dire à l'heure actuelle, mais on sait déjà que cette histoire va lui causer énormément de soucis et obliger son père à enquêter pour protéger sa fille.

Nouveau couple à venir ?

Heureusement, comme c'est souvent le cas dans Plus belle la vie, les auteurs offriront également un peu de douceur à Barbara. Ainsi, en plus du soutien de Léo, elle pourra compter sur l'aide de Nathan qui sera la premier à être convaincu de ses bonnes intentions. Et visiblement, ce rapprochement et ce réconfort ne devraient pas être sans conséquences puisque tous les deux pourraient rapidement en profiter pour... débuter une histoire d'amour.

Du drame et de l'amour, bonne nouvelle, le confinement n'a pas touché à la recette de la série.