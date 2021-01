Plus belle la vie : Léa bientôt en couple avec Jean-Paul ? Marie Hennerez répond

C'est ce vendredi 8 janvier 2021 qu'une page de l'histoire de Plus belle la vie se tournera suite au départ de Fabienne Carat, l'interprète de Samia. Or, avec la prochaine absence de la mère de Lucie, les scénaristes vont logiquement devoir imaginer de nouvelles intrigues amoureuses du côté de Jean-Paul Boher afin de continuer à passionner le public.

Un couple Léa - Jean-Paul réellement possible ?

Et à la question, "Qui sera donc la future chanceuse ?", la réponse pourrait être... Léa Nebout. En effet, le policier va avoir de plus en plus de mal à cacher ses sentiments pour la médecin. Et du côté de l'héroïne ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, la porte à une véritable relation pourrait progressivement s'ouvrir.

Interrogée à ce sujet par Télé-Loisirs, Marie Hennerez a étonnamment confié, "Elle a un amour fort et profond pour lui, mais elle ne s'imagine pas devoir faire un choix [entre lui ou les femmes], cela va venir plus tard. Elle se voile la face. Léa s'est construite en tant qu'homosexuelle, donc pour elle c'est un énorme bouleversement de se dire qu'elle peut vivre quelque chose avec un homme."

Cependant, attention, n'espérez pas voir Boher préparer un nouveau mariage d'ici fin 2021. l'actrice l'a bien précisé, cette histoire a été imaginée pour avancer doucement, "Je ne sais pas s'ils vont finir ensemble, mais si c'est le cas, cela ne sera pas tout de suite, cela va prendre du temps."

Le thème de la pansexualité mis en avant ?

Une situation frustrante ? Au contraire, une nécessité. Après tout, les scénaristes vont à nouveau s'engager sur un terrain sensible, "Il y a les pros Boher et Léa, et il y a toute la communauté gay pour qui c'est impossible qu'elle aille avec Jean-Paul, ce qui est compréhensible."

Alors que la communauté LGBTQ+ est encore sous-représentée à la télévision, Marie Hennerez est consciente que l'existence d'un duo Jean-Paul/Léa en lieu et place d'un couple gay pourrait être très mal pris. Aussi, il sera important d'encadrer l'histoire afin de la porter avec le plus de justesse, "Je pense qu'il faut trouver un compromis, cela me gênerait qu'il n'y ait plus de lesbienne célibataire dans la série, par rapport à la représentation".

Malgré tout, l'interprète de Léa Nebout en est persuadée, cette nouvelle intrigue pourrait être une aubaine. Selon elle, cela pourrait être l'occasion parfaite d'aborder un thème souvent ignoré, "C'est important de rester souple et de comprendre ce qu'est la pansexualité, qu'il y ait une histoire entre les deux personnages qui traite de ces questions. Je pense qu'il faut qu'elle continue à aimer les femmes et à vivre son histoire avec Jean-Paul, sans avoir à choisir."