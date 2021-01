Plus belle la vie : la dernière scène de Samia (Fabienne Carat) dévoilée avant la diffusion

La dernière séquence de Samia dévoilée

Sortez les mouchoirs, le départ de Fabienne Carat de Plus belle la vie approche à grands pas. A en croire les informations du site officiel de la série, c'est lors de l'épisode 4190 - qui sera diffusé le vendredi 8 janvier 2021 sur France 3, que la comédienne apparaîtra pour la dernière fois dans la série quotidienne.

Malheureusement, si vous espériez jusqu'au bout une espèce de fin heureuse pour Samia, son héroïne, ça ne sera pas le cas. Rassurez-vous, l'ex-policière ne va pas mourir, mais elle ne quittera pas le Mistral le coeur léger. Comme on peut le découvrir dans un extrait inédit de l'épisode en question (malicieusement titré "la dernière séquence de Fabienne Carat"), Samia va tout simplement prendre la décision de quitter Marseille afin de se ressourcer. La raison ? Sans grande surprise, cela sera en lien avec Jean-Paul.

Un départ secret, pas d'adieux entre les personnages

Dans de précédents extraits, on apprenait en effet que Samia était toujours amoureuse de Boher - raison pour laquelle elle avait préféré annuler son mariage avec Hadrien, mais que Jean-Paul - malgré un attachement très fort pour son ex-femme, n'était pas en mesure de lui rendre cet amour, la faute... à ses propres sentiments envers Léa.

Aussi, vexée par ce refus et visiblement au pied du mur, épuisée par tant d'échecs amoureux ces dernières années, Samia fera le choix de changer de vie dans le plus grand des secrets. D'après la vidéo en question, le personnage de Fabienne Carat - plus bouleversée que jamais, va donc écrire des lettres d'adieu à Jean-Paul et Lucie, leur fille, afin d'expliquer les raisons de son départ (temporaire ?) loin d'ici.

On ne sait pas encore comment réagiront le policier et la petite fille face à cet abandon, mais ça nous promet énormément d'émotion dans les semaines à venir. Et oui, si cette séquence est réellement la dernière de Samia, elle sera particulièrement frustrante puisqu'elle nous privera d'une ultime scène familiale...