Plus belle la vie : Samia toujours amoureuse de Boher, Jean-Paul amoureux... de Léa ? Choc à venir

Cette fin d'année devait être marquée par deux mariages au Mistral, finalement, les scénaristes de Plus belle la vie ont décidé de jouer une nouvelle fois avec les coeurs de leurs personnages. Ainsi, Samia a préféré quitter Hadrien et Jean-Paul s'est rendu compte qu'il n'aimait plus Irina. Une situation inattendue (ou presque) qui pourrait permettre aux deux ex de se retrouver ? Oui... mais non.

Samia amoureuse de Jean-Paul, Jean-Paul amoureux de...

A la surprise générale, Samia va effectivement se rendre compte qu'elle a toujours des sentiments pour le père de Lucie. Plus surprenant encore, elle qui semblait pourtant la première à vouloir tourner la page de cette histoire, va même s'avouer prête à lui accorder une nouvelle chance.

Malheureusement, préparez-vous dans le même temps à un nouveau twist improbable. Comme on peut le découvrir dans différents extraits de l'épisode 4188 (voir dans notre diaporama et ci-dessous) qui sera diffusé le 6 janvier 2021 sur France 3, Jean-Paul - qui semblait pourtant toujours aussi amoureux de son ex, va faire une révélation sortie de nul part. A la question de Samia "Tu as vraiment tiré un trait sur nous ?", le policier va tout simplement répondre, "Samia... Je suis amoureux d'une autre femme." Et la femme en question ne sera autre que... Léa Nebout. Surprise !