Plus belle la vie : les mariages de Samia et Jean-Paul en danger ?

Nouvelle saison, nouveau générique, nouveaux acteurs mais toujours ce même sadisme à l'ancienne de la part des scénaristes de Plus belle la vie. On le sait, les auteurs de la fiction quotidienne de France 3 aiment faire souffrir leurs personnages de différentes façons. Et à en croire un extrait inédit de l'épisode 4112 qui sera diffusé le 22 septembre prochain, ce sont Jean-Paul et Samia qui devraient vivre une fin d'année mouvementée par leur faute.

Deux mariages, un gros problème

On vous rassure tout de suite, non, les scénaristes ne vont pas s'amuser à jouer une nouvelle fois avec la carte du "ils s'aiment / ils ne s'aiment plus". Néanmoins, le mariage de chacun (lui avec Irina, elle avec Hadrien) pourrait être en danger.

D'après la vidéo dévoilée par France 3, Jean-Paul et Irina vont en effet avoir beaucoup de problèmes à trouver LA date parfaite pour leur union. A tel point que le prêtre qui devrait célébrer leur mariage n'aura qu'un seul jour de disponible à leur proposer : le 31 décembre. Le twist ? C'est ce même jour qui a été choisi par Samia et Hadrien pour leur propre cérémonie.

Une coïncidence des plus improbables qui devrait logiquement faire monter la tension dans les jours à venir. On peut déjà le remarquer, quand Jean-Paul avancera ce problème à Irina, "C'est Samia, elle se marie le 31 décembre", sa future femme lui rétorquera sèchement, "On s'en fout. C'est avec moi que tu te maries ou avec elle ?" Bref, les compromis semblent impossibles.

Pauvre Lucie, déjà partie pour devoir faire un choix entre son papa ou sa maman...