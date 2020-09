Plus belle la vie : gros changements à venir, la série s'offre 5 nouveaux génériques différents

Il se sera fait attendre, mais le nouveau générique de Plus belle la vie est enfin là. Annoncé en 2019 pour les 15 ans de la fiction quotidienne, c'est finalement ce lundi 7 septembre 2020 qu'il fera ses grands débuts sur France 3. Et pour l'occasion, les producteurs de la série ont réservé une véritable surprise aux fans.

Un nouvel habillage pour Plus belle la vie

D'après les informations de Puremedias, ce n'est en effet pas un nouveau générique qui sera proposé mais... cinq (!). "Une grande première dans le paysage des feuilletons français" rappellent nos confrères, qui s'organisera d'une façon unique et géniale avec la diffusion d'un générique différent chaque soir de la semaine.

Concernant la construction de ces intros en question, ne vous attendez pas à une véritable révolution. Comme c'était déjà le cas auparavant, ces différents génériques ne mettront pas en avant les nombreux personnages de la série mais continueront à l'inverse de mettre à l'honneur Marseille et ses habitants. A cet effet, l'équipe créative derrière ce projet a cependant souhaité moderniser notre vision de la ville avec "un côté plus urbain et moins carte postale" dans le choix des images proposées. Et le résultat est plutôt convaincant, d'autant plus que certains clins d'oeil au précédent générique sont disséminés un peu partout.

Quelques améliorations notables

Parmi les autres changements bien plus marquants apportés à ces génériques, on peut noter que le logo de Plus belle la vie changera de couleur (exit le violet/rose, place au jaune), tandis que la musique aura à son tour le droit à une légère réinterprétation. Là où les paroles resteront identiques, Puremedias précise que "la musique a été réorchestrée et la chanson emblématique est désormais interprétée par une artiste marseillaise, Romy Teissedre".

Enfin, autres petites innovations subtiles mais intéressantes : le résumé de l'épisode de la veille sera plus consistant et agréable à suivre, tandis que le teaser de la suite qui était jusqu'à présent diffusé à chaque fin d'épisode sera supprimé afin de laisser place à des plans de Marseille.

Simple et efficace, un joli travail qui devrait rapidement convaincre les téléspectateurs.