Plus belle la vie : Noé va changer de visage, un nouvel acteur débarque dans la série

La rentrée sera celle des changements dans Plus belle la vie. On l'a appris cette semaine, ce sont trois personnages emblématiques de la série qui vont prochainement quitter le Mistral. Aujourd'hui, Toutelatélé révèle qu'un autre héros apprécié du public va lui aussi connaître un étonnant bouleversement. Non, il ne va pas faire ses valises mais, comme c'est régulièrement le cas dans la série, il va changer de visage.

Noé change d'acteur

Dès le 31 août prochain, Noé - le fils de Blanche Marci et Frank Ruiz, va en effet avoir le droit à un nouvel interprète. Incarné depuis près de 10 ans par Eliot de Faria, c'est désormais Florian Lesieur - un comédien âgé de 17 ans, qui le portera lors de ses nouvelles intrigues (voir l'extrait inédit dans notre diaporama). Un véritable choc à venir pour les téléspectateurs, causé par une décision créative.

Selon les informations de nos confrères, les producteurs ont tout simplement choisi de "faire grandir le personnage avec un acteur qui fêtera ses dix-sept ans en novembre prochain pour son entrée au lycée avec sa bande d'amis." De quoi comprendre à travers cette évolution que Noé et ses potes devraient donc former la nouvelle bande de jeunes du Mistral et du lycée Vincent Scotto en remplacement d'Antoine, Tom & cie.

Un vent de fraîcheur s'apprête à s'installer sur France 3, reste à savoir comment réagira le public.