Plus belle la vie : gros choc, Clément et Antoine Bommel vont quitter la série

Tremblement de terre à venir au Mistral de Plus belle la vie. Tandis que la famille Bommel a fait le bonheur des intrigues de la série ces deux dernières années, elle va bientôt connaître une terrible secousse. Selon les informations d'Allociné, Clément et Antoine vont prochainement quitter Marseille.

Nouvelle vie pour Clément

Pour Clément, ce départ ne surprendra personne. A la suite de sa rupture avec Coralie - qui s'est mis en couple avec son fils Théo, le personnage de David Marchal n'a jamais réussi à se relever et avancer. Au contraire, il s'est progressivement éloigné de Théo et a même failli le tuer à travers un incendie qu'il a lui-même provoqué. Aussi, conscient qu'il est temps pour lui de se reprendre en main, il va faire le choix de quitter le Mistral pour se reconstruire sereinement. Un bien pour un mal donc.

Antoine change d'air

Mais ce coup dur pour Théo, qui culpabilise déjà suffisamment, ne sera pas le seul. En plus de son père, c'est donc son frère, Antoine (Enola Righi), qui va également faire ses valises. Pour quelle raison cette fois ? D'après nos confrères, "Antoine, qui hésite entre plusieurs universités sur Parcoursup pour y effectuer ses études de STAPS, décide finalement de miser toutes ses chances sur Paris." Un choix finalement peu surprenant. Depuis sa transition en tant qu'homme, Antoine a longuement souffert du regard des autres, des jugements et moqueries à Marseille. Par conséquent, cette arrivée dans la capitale - soutenue par Clément qui lui trouvera un logement et paiera son loyer, lui permettra de prendre un nouveau départ et s'éloigner de cette ambiance familiale toxique.

Un double choc pour Théo, voire même un triple si l'on y ajoute le futur départ de Tom Gassin (Sam Chemoul), l'un de ses meilleurs potes, qui nous intrigue fortement pour la suite de la série. Comment va réagir Théo ? Quel impact ces départs auront sur lui ? Quelle place va-t-il garder à l'écran ? On a hâte de le découvrir.

Des absences temporaires ?

Petite anecdote amusante, malgré le vide que pourraient apporter ces deux départs, ils semblent étonnamment coller à l'étrange vision futuriste qui avait été mise en scène l'an passé sur France 3 avec d'étonnantes retrouvailles entre un Antoine moustachu et un Théo futur papa. Autrement dit, ces départs pourraient n'être que temporaires et la famille Bommel pourrait se retrouver plus vite qu'on ne le pense.