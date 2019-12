Plus belle la vie : Coralie enceinte de Théo, changement de sexe pour Antoine en 2020 ?

France 3 vient de mettre en ligne un extrait de l'épisode 3962 de Plus belle la vie, qui sera diffusé le 31 décembre prochain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci ne peut pas laisser indifférent le moindre fan. Et pour cause, on y apprend plusieurs révélations importantes.

Un bébé et un changement de sexe chez les Bommel

Premièrement ? Antoine y révèle avoir entamé le processus de sa transformation physique. Autrement dit, le frère de Théo prend des hormones afin, notamment, d'accentuer sa pilosité et réduire considérablement sa poitrine et ses hanches. De quoi marquer une nouvelle étape très importante dans sa quête d'identité.

Deuxièmement, Tom assure lui aussi connaître une évolution importante dans sa vie personnelle. Sans trop dévoiler de détails à ce sujet, il confesse à Antoine avoir fait quelque chose de magique avec... Eddie. A vos théories sur la question.

Enfin, troisièmement, Théo - qui apparaît avec une étonnante moustache, se montre toujours aussi amoureux de Coralie. Mieux, le couple attend désormais un enfant ! Mieux encore, Antoine, Tom et Mila semblent s'être réconciliés avec eux et soutenir enfin les deux amoureux.

Vraie vision du futur ?

Trop beau pour être vrai tout ça ? C'est justement la question que l'on se pose. S'il n'est pas rare d'assister à des séquences rêvées dans la série - surtout en cette période magique, la mention "Dans un an..." visible au début de l'extrait laisse clairement entendre qu'il s'agit d'un avant-goût de 2020.

Surtout, Christophe Louis, responsable éditorial du feuilleton, a récemment confirmé à Télé Star qu'Antoine allait réellement concrétiser son envie de changement de sexe l'an prochain. Une déclaration qui colle donc parfaitement avec cet extrait...