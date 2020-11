Plus belle la vie : Samia (Fabienne Carat) va-t-elle quitter la série à cause... de Jean-Paul ?

Quel départ pour Samia ?

Décembre prochain ne marquera pas seulement la fin de cette horrible année 2020, ce mois sera également l'occasion pour Fabienne Carat de dire au revoir aux fans de Plus belle la vie. La comédienne l'a récemment annoncé, elle a pris la décision de quitter la série de France 3 afin de se lancer dans de nouveaux projets.

De fait, deux questions se posent : quel destin attendra Samia, son personnage ? Quelle sera la raison invoquée par les scénaristes pour faire partir Samia ? Pour la première, on peut déjà souffler, l'actrice a promis que l'héroïne ne trouvera pas la mort et aura le droit à une porte de sortie satisfaisante. Pour la seconde, un récent extrait mis en ligne par la production nous offre peut-être déjà un indice.

Une décision liée à Jean-Paul ?

Comme on peut le découvrir dans un extrait inédit de l'épisode 4161 qui sera diffusé le 30 novembre prochain sur France 3, Samia va faire une terrible boulette lors de la préparation de son mariage. Laquelle ? Sur les faireparts envoyés aux invités, l'adresse annoncée pour retourner la réponse sera celle... de son ancien logement avec Jean-Paul.

Une erreur qui va faire rire Estelle, mais qui va également l'interroger, "Samia, on se trompe de porte, de culotte, éventuellement de resto, mais pas de mari...", au point de considérer cette boulette comme "un grain de sable dans la machine" et "un acte manqué." Selon elle, il s'agira tout simplement d'une "erreur qui envoie un sacré message à Jean-Paul. A sa place je me poserais des questions". Réponse de Samia ? "C'est débile, je ne suis plus amoureuse de lui. C'est Jean-Paul que j'aime".

Oui, vous avez bien lu, Samia va de nouveau faire une boulette en se trompant cette fois-ci de prénom. Un simple effet secondaire lié à la préparation stressante du mariage OU la preuve que l'héroïne est finalement toujours amoureuse de son ex-mari ? Si tel devait être le cas, on pourrait alors comprendre son envie de fuir (temporairement ?) le Mistral d'ici quelques semaines. Ca lui permettrait de prendre du recul, d'échapper à Hadrien et (peut-être) de tenter définitivement de briser le lien que la lie à Boher... A suivre.