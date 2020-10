Plus belle la vie : une fin mortelle pour Samia ? Fabienne Carat parle de son départ

C'est désormais officiel, Fabienne Carat va quitter Plus belle la vie et son personnage de Samia. L'actrice l'a annoncé au micro de Télé Star, "J'ai décidé de dire au revoir au personnage de Samia. Je l'interprète depuis 2005. Je l'ai beaucoup aimée, on s'est beaucoup apporté, mais aujourd'hui je ressens le besoin de grandir seule et de la quitter".

Fin mortelle pour Samia ?

Une révélation qui a logiquement choqué de nombreux fans de Plus belle la vie, et qui a désormais de quoi inquiéter. Après tout, difficile d'imaginer Samia partir du Mistral sans Lucie, ni de la voir enlever sa fille à Boher. Faut-il alors craindre une fin mortelle pour l'ex-policière, comme c'est parfois le cas à l'écran ? Rassurez-vous, la réponse est non.

Interrogée par le magazine sur cette décision, "Est-ce un vrai départ ou laissez-vous une porte ouverte ?", Fabienne Carat a tenu à se montrer optimiste pour la fin de cette histoire, "Disons que tout va bien se terminer pour Samia et que tant qu'elle n'est pas morte, la porte reste ouverte". Autrement dit, pas de mort ni de coma pour Samia, mais un possible retour à venir dans les années à venir. Pfiou.

Un départ inévitable

La comédienne n'a bien évidemment rien dévoilé de précis concernant l'issue de cette intrigue, mais elle a confessé que ce départ lui était nécessaire. Si elle sait que son absence de la série va briser quelques coeurs, "Les réactions des gens me font comprendre combien Samia est importante et les accompagne dans leurs vies. Réaliser que je vais les priver de cela est forcément déstabilisant", elle espère tout de même que le public comprendra son besoin d'aller de l'avant.

Fabienne Carat l'a rappelé, il est trop tôt pour elle pour laisser stagner sa carrière, "Quand j'ai pris la décision de faire ce métier, j'en ai accepté la précarité autant que les belles surprises. Or, lorsque vous êtes dans un feuilleton quotidien, le champ des possibles est réduit dans un cas comme dans l'autre. A 40 ans, je veux vivre ma vie pleinement".