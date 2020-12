Plus belle la vie : Jean-Paul toujours amoureux de Samia ? Gros problèmes à venir

Un départ de Samia lié à Boher ?

Fabienne Carat a récemment tourné sa dernière scène sur les plateaux de Plus belle la vie, mais c'est en janvier prochain que la comédienne fera réellement ses adieux aux téléspectateurs sur France 3. Un départ de l'actrice qui va logiquement entraîner celui de Samia, son personnage, et qui nous interroge : quelle raison sera donc imaginée par les scénaristes pour légitimer la future (longue) absence de l'héroïne du Mistral ?

A l'heure actuelle, le mystère reste entier, mais les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Et visiblement, il n'est pas impossible que le départ de Samia soit lié à... Jean-Paul. Quelques jours après la mise en ligne d'un extrait inédit d'un prochain épisode qui voyait l'ex-policière se tromper de prénom, à de multiples reprises, entre Jean-Paul (son ex-mari) et Hadrien (son futur mari), la production de la série vient cette fois-ci de poster différentes vidéos qui ne laissent que peu de place au doute : Boher est toujours amoureux de la mère de Lucie.

Jean-Paul toujours amoureux de Samia ?

Vous pouvez le découvrir dans notre diaporama et ci-dessous, Jean-Paul va non seulement rêver qu'il se trompera lui aussi de prénom au moment de son mariage avec Irina, mais il va également voir le "fantôme" de Samia le suivre absolument partout et lui faire de tendres coucous.

Surtout, à l'occasion d'une discussion avec son ex, Boher pourrait arrêter de se voiler la face et enfin lui avouer ses sentiments : "Il serait bien que les choses soient claires entre nous. Toi tu l'as été et je t'en remercie d'ailleurs. Donc c'est à moi de l'être maintenant. Officiellement, je t'aime pas. Du moins je t'aime plus..." Oui, tout est dans le "officiellement" qui semble cacher une toute autre situation en réalité...

Le rapport avec le futur départ de Samia ? Il n'est tout simplement pas impossible que les nouveaux sentiments de Jean-Paul à son égard - couplés aux siens envers lui, perturbent l'héroïne. Aussi, elle pourrait décider de mettre volontairement de la distance avec lui afin de prendre du recul sur la situation et ne pas reproduire certaines erreurs du passé.