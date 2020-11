Plus belle la vie : tournage terminé pour Fabienne Carat, les acteurs lui rendent hommage

C'est en janvier 2021 que Samia quittera le Mistral de Plus belle la vie. A l'heure actuelle, on ne connait pas encore les raisons qui motiveront l'héroïne à faire ses valises, mais on sait déjà que Fabienne Carat a mis en boîte les adieux du personnage. Ce jeudi 26 novembre 2020, la comédienne a en effet révélé avoir tourné son dernier épisode pour la série. Et forcément, elle n'a pu s'empêcher de célébrer ça.

Fabienne Carat fait ses adieux à Plus belle la vie

Sur Instagram, Fabienne Carat a donc partagé son émotion au moment de tourner la page après 14 belles années passées à Marseille, que ce soit en story en amenant ses fans un peu partout sur les plateaux, ou à travers un joli post.

Vous pouvez le découvrir ci-dessous, l'actrice a souhaité remercier absolument toutes les personnes qui ont pu l'accompagner sur cette série, "Merci à vous tous pour votre soutien indéfectible. Merci à toutes les équipes de production, à tous mes amis comédiens, à tous les réalisateurs, cadreurs, ingénieurs du son, perchman, machinaux, maquilleuses, coiffeurs, auteurs, costumières, habilleuses, planneurs, monteurs, coordonnatrices écriture, décorateurs, menuisiers, peintres, accessoiristes, post-production, prod exe, régisseurs, chauffeurs, assistants, stagiaires, figurants, coach, répétiteurs, équipe du web, designers, compositeurs, graphistes, service communication, comptables... et tous ceux que j'oublie mais qui sont essentiels avec leurs sourires et leur travail".

Très émue par la fin de ce chapitre dans sa carrière (même si elle ne s'interdit pas un futur retour), Fabienne Carat a par la suite ajouté, "Merci pour tous vos mots si touchants, vos yeux embués de larmes derrière vos encouragements, votre respect, votre altruisme. Vous m'avez rempli le coeur et je pars apaisée, en paix, heureuse et si forte de mon expérience acquise au près de vous et grâce à vous".