Plus belle la vie : le départ de Fabienne Carat (Samia) ? C'était prévu depuis 2016

Difficile d'imaginer Plus belle la vie sans Fabienne Carat et pourtant, l'interprète de Samia vient de tourner ses dernières scènes pour la série, qui seront diffusées en 2021 sur France 3. Une nouvelle page dans sa carrière que l'actrice a hâte de débuter, et qu'elle avait en tête depuis 2016.