Recherche appartement ou maison : Stéphane Plaza évoque ses retrouvailles avec Jeanfi Janssens

Avant d'arrêter une nouvelle fois les tournages, suite au deuxième confinement, Stéphane Plaza et son équipe ont eu le temps de tourner des numéros inédits de Maisons à vendre et Recherche appartement ou maison. Au programme ? Marine Lorphelin, l'actrice Fabienne Carat et sa soeur pour la 100e émission de Recherche appartement ou maison, un Maison à vendre : que sont-ils devenus ? ou encore un spécial "espaces extérieurs" pour Recherche appartement ou maison.

"La difficulté était de travailler avec quelqu'un que je connais bien"

C'est d'ailleurs ce numéro qui ouvre le bal ce mercredi 6 janvier 2021 sur M6 ! Stéphane Plaza y retrouve l'humoriste Jeanfi Janssens pour une nouvelle recherche à Paris, sept ans après leur première rencontre mouvementée, à cause des problèmes financiers du steward à l'époque, dans Recherche appartement ou maison.

Cette fois-ci, l'ex-candidat de Danse avec les stars 9 sera très exigeant sur l'extérieur et la vue de l'appartement : "Il avait cette angoisse du confinement, il avait besoin de respirer, besoin d'un extérieur. La difficulté était de travailler avec quelqu'un que je connais bien et de jouer les agents immobiliers avec lui", a expliqué Stéphane Plaza lors de la conférence de presse.

Jeanfi Janssens a à son tour confié : "Il y avait une vraie raison à refaire cette émission. Il y a 8 ans, j'étais un candidat lambda, je cherchais vraiment un appartement à Paris. Stéphane avait trouvé la perle de mes rêves, mais la banque en a décidé autrement. Je n'ai pas eu le financement, la France entière a su que j'étais surendetté à l'époque. C'était bien de faire une émission qui reprend un peu la genèse. C'était plus une histoire de copain avec une vraie pédagogie derrière."

"Les tournages vont être plus longs"

L'agent et immobilier et animateur en dit ensuite plus sur les nouvelles conditions de tournage à cause du coronavirus : "Toutes les équipes sont testées. Les tournages vont changer un peu. Je respecte la loi, tournage ou pas tournage. Je ne peux pas sortir de la loi parce que je suis à la tête d'un réseau, il y a des professionnels qui me regardent. On est dans la vraie vie, c'est pour ça que l'émission est intéressante. Evidemment, on est testé, on respecte les gestes barrières. Les tournages vont être plus longs. Ca va être un peu plus compliqué car les fenêtres doivent être ouvertes toutes les 15 minutes après chaque visite."