Recherche appartement ou maison, Maison à vendre... Stéphane Plaza présente les nouveautés

Un spécial extérieur de Recherche appartement ou maison

Avant de prendre la décision d'arrêter les tournages suite au deuxième confinement, Stéphane Plaza a eu le temps de tourner des numéros inédits de Recherche appartement ou maison et de Maison à vendre après le déconfinement du 11 mai 2020 : "on a tourné rapidement un spécial extérieur de Recherche appartement ou maison pour montrer la différence sur les prix, un balcon, un jardin. L'air de rien, le premier confinement a déjà changé beaucoup de choses. Le télétravail est arrivé. L'immobilier n'a pas été touché et est même revenu très en force", a expliqué le présentateur lors d'une conférence de presse.

Ce spécial extérieur de Recherche appartement ou maison accueillera en guest Jeanfi Janssens, qui a déjà participé à l'émission en 2014, lorsqu'il était encore steward : "Il avait cette angoisse du confinement, il avait besoin de respirer, besoin d'un extérieur. La difficulté était de travailler avec quelqu'un que je connais bien et de jouer les agents immobiliers avec lui."

Fabienne Carat (Plus belle la vie) en guest

En plus de Jeanfi Janssens, Fabienne Carat (Plus belle la vie) sera elle aussi en guest dans la 100e émission de Recherche appartement ou maison, "pour une recherche irréelle" avec sa soeur Carole : "elles ont décidé de choisir un appartement ensemble avec deux espaces distincts. Cette recherche est complètement dingue", a confié Stéphane Plaza. L'animateur rendra aussi "exceptionnellement" visite à Sandra Viricel, agent immobilier à Lyon, pour faire équipe avec elle pour la recherche de Miss France 2013, Marine Lorphelin, dans un numéro inédit de Recherche appartement ou maison.

Maison à vendre, que sont-ils devenus ?

Pour son retour sur M6, Maison à vendre proposera des numéros spéciaux "que sont-ils devenus ?". Stéphane Plaza retrouvera d'anciens clients pour découvrir leur nouvelle vie depuis la vente de leur maison ou leur appartement après le passage de l'agent immobilier et des décoratrices Sophie Ferjani et Emmanuelle Rivassoux. L'occasion de faire le point sur cette expérience !

De nouveaux numéros en préparation

D'autres inédits de Recherche appartement ou maison et Maison à vendre sont déjà en préparation puisque Stéphane Plaza a aujourd'hui décidé de reprendre le chemin des tournages : "Comme on n'avait plus la permission de faire des visites dans la vraie vie et que, pour moi, c'est une vraie émission avec des vrais gens. Ce n'est pas une télé-réalité, c'est pour ça qu'on est toujours obligé d'être innovant. J'avais stoppé tous mes tournages même si on avait une autorisation pour pouvoir avancer (...) J'étais beaucoup testé et à chaque fois que je tournais, j'étais cas contact. J'étais donc mis en isolement et ça devenait compliqué."