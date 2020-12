Plus belle la vie : une fin décevante pour Samia ? Fabienne Carat se confie sur son dernier épisode

Quel départ pour Samia ?

Dans quelques semaines, Samia quittera le Mistral de Plus belle la vie. Fabienne Carat l'a annoncé, elle a décidé de quitter la série de France 3 et les producteurs ne vont pas recruter une nouvelle actrice pour continuer à faire vivre ce personnage à l'écran. De fait, une question se pose désormais : quelle fin attend l'héroïne ?

Quand on sait qu'elle est la maman de la petite Lucie et que son histoire avec Boher semble loin d'être véritablement terminée, il apparaît actuellement difficile d'imaginer Samia partir de Marseille de son plein gré, sans regret. Doit-on craindre alors de la voir se faire tuer ? De la voir tomber dans un long coma ? A priori, la réponse est... non.

Fabienne Carat approuve la fin

Auprès du magazine Nous Deux, Fabienne Carat s'est en effet montrée satisfaite de la conclusion à venir. Sans jamais entrer dans les détails de ce qui a été prévu par l'équipe de la série, l'actrice a confessé, "J'ai beaucoup de respect pour les auteurs, d'autant qu'ils ont réussi à imaginer pour Samia une évolution qui lui ressemble et, surtout, qui ne déçoit pas le public. C'était essentiel pour moi".

Par ailleurs, afin de rassurer les fans de l'héroïne, Fabienne Carat a également confié avoir participé, à sa façon, à l'écriture de cette fin. Même si elle n'est pas devenue scénariste le temps de cette ultime intrigue, "je n'oublie pas que je ne suis qu'interprète. Je n'ai pas à porter de jugement sur le travail des auteurs, qui ont fait au mieux pour que cette intrigue s'imbrique bien dans les autres", elle a tout de même eu l'opportunité de s'impliquer davantage dans la préparation, "J'ai de la chance, j'ai pu travailler main dans la main avec la production".

De quoi attendre ce départ un peu plus sereinement...